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    المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي الصاعقة والمظلات

    10:26 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي الصاعقة والمظلات

    وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

    كتب- محمد سامي:

    نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فيديو للقاء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات.

    التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية للقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

    قوات الصاعقة قوات المظلات المتحدث العسكري محمد زكي

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