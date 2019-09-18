القومي للمرأة يهنئ لبنى هلال لاختيارها سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بـ"AFl"

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي؛ لاختيارها سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بالتحالف الدولي للشمول المالي (AFI) من بين 11 سفيرًا من مؤسسات متنوعه؛ لجهودهم الرامية إلى دعم المزيد من التنوع بين الجنسين وسد الفجوة المالية بين الجنسين، خلال منتدى السياسات العالمية (GPF) لعام 2019 .

وحسب بيان اليوم، عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة لبنى هلال في هذا المنصب المهم؛ لجهود البنك المركزي المصري في سد الفجوة بين الجنسين في الإدماج المالي وتعزيز الشمول المالي، لتصبح أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، مؤكدة أنها من القيادات النسائية المتميزة المشهود لها بالكفاءة والمهارة في العمل، مشددة على أنها نموذج مشرف ومبعث فخر لجميع المصريات، ومازالت تعمل جاهدة لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.