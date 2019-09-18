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    أسامة الجوهري قائما بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

    03:16 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    أسامة الجوهري قائما بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

    أسامة الجوهري

    كتب- محمد غايات:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لرئيس الوزراء.

    ويبلغ الرئيس الجديد للمركز ٣٨ عامًا، حاصل على ماجستير في التسويق الدولي من جامعة هالت بالولايات المتحدة الامريكية في عام ٢٠١٢، ودبلوم دراسات عليا في إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام ٢٠٠٨، وشهادة متخصصة في الاقتصاد من جامعة أدنبره البريطانية في عام ٢٠٠٩.

    في بداية عام 2016 انتقل الجوهري، للعمل بالمكتب الفني لرئيس الوزراء، وفي أبريل ٢٠١٩ عينه الدكتور مصطفى مدبولي مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري
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