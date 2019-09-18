بوليصة تأمين ومعاش شهري.. أسرة مصري متوفى بالكويت تحصل على مستحقاته

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى للعاملة بالقنصلية المصرية بالكويت، أنه في إطار متابعة مستحقات المواطن المصري عبد المنعم سيد سعيد، المتوفى في حادث سقوط بخلاط أسمنت بالمصنع الذي كان يعمل فيه بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت، تحملت الشركة مصاريف نقل الجثمان للقاهرة، وتذكرة الطيران لابن أخته صبحي محمد على المرافق للجثمان، ومعه ما يعادل مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للأسرة، فضلا عن منح أسرته عشرة آلاف دينار، ومبلغ التأمين الذي يعادل عشرة آلاف دينار أو 24 ضعف الراتب أيهما أكبر، بالإضافة إلى معاش شهري.

وبحسب ببان اليوم، تابع وزير القوى العاملة، أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها، من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلى أن المواطن المتوفى يدعى من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم : A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما، وأنه تم الاطلاع على المستندات الدالة على ما قامت بصرفه الشركة، وأنه بمجرد وصول إعلام الوراثة سيتم التواصل مع أسره المتوفي وتسليهم مستحقاته بالكامل ومبلغ التأمين والمعاش الشهري.

وقام المستشار العمالي أحمد يوسف بالتنسيق مع القنصلية بالتوجه إلى موقع مصنع الغانم انترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز التابع لشركة المسيلة للخلط الخرساني بمنطقه الصليبية شرق الكويت الذي وقع فيه الحادث للاطمئنان على العمال المصريين بالشركة وما يتم تطبيقه من اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل، وجرت مقابلة مدير الإنتاج للوقوف على موقع الحادث ومثل لنا كيف وقع.

كما تم مقابلة مدير المصنع ونائبه وهما مصريان الجنسية وقد تم إفادتنا بأن المرحوم المتوفى عبد المنعم وزميل له كانوا هما المسئولان عن تنظيف الخلاط بعد عمليه الخلط، وأن الخلاط له غرفه تحكم وبه زر التشغيل، ونتيجة عدم التنسيق بينه وبين زميله وهو داخل الخلاط تم التشغيل وهو بالداخل وهناك تحقيقات لا زالت مستمرة في هذا الموضوع.​