3 مستويات للفرق.. التليفزيون يكشف تفاصيل بث الدوري والسوبر

كتب- مصطفى علي:

كشف هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، تفاصيل بث بطولة الدوري المصري التي تنطلق 21 سبتمبر الجاري، وكذلك مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل.

وقال رشاد، لمصراوي، الأربعاء، إن نجاح بث بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بأفضل شكل الموسم الماضي كان بداية لنجاح بث الدوري المصري هذا الموسم والذي نسعى لتصويره وإخراجه بأفضل السبل الممكنة، وجرى تطوير سيارات البث الخارجي قبل بطولة أمم إفريقيا إلا أنه لم يتم استخدامها في البطولة، وبالتالي سيتم استخدامها في الدوري المصري.

وأوضح "رشاد"، أن بث مباريات بطولة الدوري سيختلف من مباراة لأخرى، لأن المباريات الكبرى ستكون بمستويات أعلى تصويريا وإخراجيًا، كاشفًا عن تقسيم فرق الدوري الـ18 لـ3 مستويات مختلفة؛ يشمل المستوى الأول 4 فرق الأكثر جماهيرية وثقلاً في بطولة الدوري، والمستوى الثاني يشمل 8 فرق، والثالث 6 فرق.

ولفت نائب رئيس التليفزيون إلى أن بث مباريات المستوى الأول بكاميرات تتراوح بين 12 و13 كاميرا وفي المتوسط 10 كاميرات، وبث مباريات فرق المستوى الثاني بكاميرات بين 7 لـ8 كاميرات، بينما المستوى الثالث والأخير بث مبارياته بـ5 إلى 6 كاميرات.

وتابع: "أما عن الجانب الإخراجي، فإن المخرجين دائمًا ما يتابعون ردود فعل الجمهور والشارع الرياضي بأنفسهم سواء بالإشادة بهم أو انتقادهم، وما حدث في بطولة أفريقيا بعدم اللجوء لمخرجين مصريين كان خسارة لنا جميعًا، وكان الإخراج معدوم الروح كأنه موجه كي لا يظهر الجمهور المصري بروحه وشكله وملابسه وهذا سببه عدم مشاركة مخرجين مصريين".

وكشف رشاد أن أول نصيحة وجهها لمخرجي مباريات الدوري المصري "العدالة" في التصوير واللقطات لجميع الفرق ومدربيهم وجماهيرهم، حتى لا يتعرضون لأي هجوم من جانب أي طرف، موضحًا أنه حال تصويب بعض الأخطاء التي يتحدث عنها الناس مثل جزء الإعادة وغيرها سيشعر الجمهور بفارق كبير في بث البطولة.

أما عن مباراة السوبر المصري، أكد "رشاد"، نقل المباراة بالروح المصرية في نقل البطولات الكبرى وبشكل يتمناه الجمهور، ولن يشعر بأي جانب ينقصه في البث والإخراج والتصوير والإعادات بأفضل شكل ممكن.

وشدد على أن أهم شيء هو أن الدورى المصري مازال للتليفزون المصري وإنتاجه حق أصيل له فقط، لأن هذا عمل كبير يتمثل في إذاعة 306 مبارايات، ولا يقدر أحد على القيام به سوى التليفزيون المصري أقدم وأعرق التليفزيونات العربية.