مكرم محمد أحمد: عودة الصحافة لدورها يتطلب تقليل الإصدارات ومصداقية كافية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حفلًا بمناسبة مرور 144 عامًا على صدور العدد الأول من جريدة الأهرام في مدينة الإسكندرية، وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، في كلمته، إن عودة الصحافة إلى دورها المؤثر، يتطلب اللجوء إلى تقليل حجم الإصدارات الخاصة بالمؤسسات، بالإضافة إلى خفض عدد أقسام الصحافة في الجامعات مقابل زيادة التركيز على المواد التي يتم تقديمها للطلاب.

وأضاف إلى أن الرؤية المقترحة لتعزيز دور الصحافة، تهدف إلى إخراج جيل جديد من الصحفيين لديهم قدر كافٍ من المهنية والمصداقية، بعيدًا عن الذين يغيرون الحقائق لتزييف وعي الشعوب.

وقال إن "الأهرام" على مدار التاريخ كانت أكثر الصحف القومية تأثيرا على المستوى المصري والعربي، لما تملكه من رموز صحفية، مضيفا: "لا أعتقد أن هذا الجمع من العباقرة جاء محض صدفة".

وتابع: "رغم أن الأهرام جزء من جرائد الدولة القومية، إلا أن المنافسة كانت قوية مع صحف قومية أخرى على الدقة والمصداقية"، مشيرًا إلى أن الأهرام لعبت دورًا كبيرا في تاريخ مصر حتى باتت بمثابة ديوانا لتاريخها المعاصر.

ويشارك في احتفال مكتبة الإسكندرية بمؤسسة الأهرام، الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية، على رأسهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة؛ رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت؛ رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، وعدد من كبار كتاب الأهرام، والكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية.