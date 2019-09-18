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    وزير الزراعة يبحث تخصيص 15 ألف فدان لـ"العربية للاستثمار" بغرب المنيا

    12:42 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزير الزراعة يبحث تخصيص 15 ألف فدان لـ"العربية للاستثمار" بغرب المنيا

    وزارة الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له؛ لبحث تخصيص مساحة 15 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا لاستغلالها في مشروع استثمار زراعي.

    وحسب بيان، اليوم، حضر اللقاء، الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير وعضو مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور شعلان نصر شعلان مدير إدارة الدراسات والمشروعات بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

    وبحث الطرفان سبل زيادة استثمارات الهيئة في مصر وتنسيق إجراءات تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس مساهمي الهيئة العربية المقرر عقده في طنجة بالمغرب والذي يترأسه وزير الزراعة المصري.

    وقال وزير الزراعة، إن توجه الدولة لزيادة زراعة أشجار الزيتون لإنتاج زيت الزيتون وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، لافتًا إلى توفير دراسات التربة والمياه لمناطق الفرافرة وغرب غرب المنيا.

    وقال محمد المزروعي، إن الهيئة العربية ترغب في زيادة استثماراتها بمجال استصلاح الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في مصر خاصة الزيتون وبنجر السكر وكذا الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي.

    وأكد الاتفاق علي تخصيص مساحة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع للهيئة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد من المساحة المخصصة للوزارة والتي تبلغ 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا.

    يشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار تتكون من 21 دولة عربية مساهمة فيها بنسب مختلفة ومصر من الدول المؤسسة لها.

    وزارة الزراعة وزير الزراعة محمد بن عبيد المزروعي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

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