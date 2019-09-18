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    توقيع عقد تنفيذ الخدمات لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء بالزعفرانة

    11:01 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    توقيع عقد تنفيذ الخدمات لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء بالزعفرانة

    توقيع عقد تنفيذ الخدمات لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    تعكف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على الإعداد لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بالزعفرانة، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتنفيذ استراتيجيته وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي القدرات المركبة حتى عام 2022.

    وحسب بيان، اليوم، وقع الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عقد تنفيذ الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع مع المكتب الاستشاري الألماني Intec صاحب أفضل عرض فني ومالي في المناقصة التي طرحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

    وأوضح الخياط، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال التحليل الفني والمالي لاختيار مقاول تنفيذ المشروع ومن المتوقع التعاقد مع صاحب أفضل عرض فني ومالي نهاية العام الجاري تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع وتشغيله فى الربع الأخير من عام 2020.

    وأضاف أنه من المخطط أن يساهم هذا المشروع في إنتاج حوالي 90 مليون كيلووات ساعة سنويًا تسهم في تحقيق وفر بالوقود حوالي 18 ألف طن بترول مكافئ سنوياً وعلى الحد من انبعاث حوالي 50 ألف طن غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

    هيئة الطاقة الجديدة الخلايا الفوتوفلطية الزعفرانة بنك التعمير الألماني

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