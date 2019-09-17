4 حفلات للعرض السويسري "روميو.. روميو" الثلاثاء والأربعاء بسبب الإقبال الجماهيري

كتب- محمد عاطف:

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة 26، تقديم العرض السويسري "روميو روميو روميو" من إخراج چوشوا مونتن، لحفلتين في اليوم الواحد، يومي الثلاثاء والأربعاء، على مسرح الغد في السابعة مساء.

وأوضحت إدارة المهرجان أن القرار يعود إلى الإقبال الجماهيري على العروض، وحرصًا من الإدارة على عدم تكدس المشاهدين أمام بوابات المسرح رغبة منهم في مشاهدة العرض وتسهيلًا عليهم، خاصة مع تقديم العرض في قاعة مسرح الغد، والتي لن تسع سوى عدد قليل من المشاهدين الذين يريدون مشاهدة العرض السويسري.

واتفقت إدارة المهرجان مع الفرقة على تقديم العرض في حفلتين باليوم الواحد يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو ما وافقت عليه الفرقة بسعادة بالغة لتمتع جمهور المعاصر والتجريبي.

جدير بالذكر أن تقديم العروض لحفلتين في يوم واحد يتكرر كثيرًا بسبب الإقبال الجماهيري خاصة مع العروض التي تقدم في القاعات، حسب الفيش تكنيك للفرق المشاركة، وتكرر ذلك في العرض المكسيكي بدورة اليوبيل الفضي والذي قدم على مسرح الغد أيضًا.

يستكشف العرض السويسري "روميو.. روميو" عبر 4 روميوهات -أحدهم امرأة- فكرة الرقص بوصفه شكلًا وثيقًا من أشكال المغازلة، يمكن لكل متفرج أن يتقمص دور چولييت ليشهد صراع الراقصين للتأثير بفنهم وسحرهم ولياقتهم البدنية وأحيانًا يأسهم، يوزع الجمهور على مساحات للجلوس ضمن مساحة العرض، وبالتالي تبدو ردود أفعالهم وتفاعلاتهم واضحة للجميع، ومن ثم يلعب الجمهور دورًا في العرض الذي يشاهده.