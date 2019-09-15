طلب إحاطة لانتشار مصانع المنظفات غير المرخصة: تؤثر في صحة النساء

كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بسبب انتشار المصانع غير المرخصة لتصنيع المنظفات السائلة.

وقال "متولي" في طلبه، إن غالبية المصنعين يضعون موادَ محظورة تتسبب في مشكلات صحية لمستخدميها، في ظل غياب الرقابة ما يدفع ببعض المصنعين إلى مخالفة المواصفات القياسية المصرية وهو ما ينبغى مواجهته والتصدى له.

وأشار النائب إلى أن الربح الوفير وسهولة التصنيع، ووفرة المواد الخام عوامل رئيسية في انتشار تلك الصناعة وازدهارها، مضيفا أن غالبية المصنعين يضعون كميات كبيرة من الصودا الكاوية، ومادة السليكات، وهى مواد قد تضر بصحة المستخدمين، خاصة أن المنظفات الصناعية تستخدم في البيوت المصرية بكثرة، نظرًا لرخص ثمنها والتي تصنع محليا فيما يطلق عليه "مصانع تحت السلم".

وأضاف النائب أن الأزمة الحقيقية أن المصنّعين لا يملكون الوعى الكافى لتصنيع تلك المنتجات، وأن ما يهمه هو البحث عن الربح التجاري، دون النظر إلى الخطورة التي يتعرض لها المواطنون، فالعاملون في هذا المجال يتعلمون المهنة بالفهلوة ويحتكمون إلى رد فعل المستهلك لتجويد المنتج، والبعض منهم قد يقوم بزيادة بعض المواد، وتقليل البعض الآخر، لكنهم بالتأكيد لا يصنعون منتجًا مطابقًا للمواصفات، ويضرون الملايين بجهلهم وعشوائيتهم.