أسعار أقل من المتوسط.. "الإسكان" تجهز لطرح شقق أرض "مطار إمبابة" للبيع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة أعدت خطة للتعامل مع وحدات أرض مطار إمبابة، والتي تقارب الـ3 آلاف وحدة.

وأضاف عمارة لمصراوي، إن الشقق الموجودة بالمشروع سيتم استغلالها في شقين، الأول تعويض المضارين من أعمال التطوير بمناطق إمبابة، وشارع ترسا، وجزيرة الوراق، ومثلث بشتيل، أما باقي الوحدات سيتم بيعها طرح للبيع، لافتًا إلى أن الوحدات التي تطرح للبيع تصل لـ2000 وحدة.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تجهز لطرح الوحدات بأسعار معقولة، فهذه الوحدات تم تصنيفها كشقق للإسكان تحت المتوسط.

وتابع: "عائد بيع الشقق سيتم توجيه لمشروعات التطوير والتنمية"، لافتًا إلى أنها ستكون متاحة لكل المواطنين، لكن سيكون هناك شروط لتنظيم الحجز.

وتتراوح مساحات الشقق بين 70 و105 متر، كما يوجد بالمشروع 231 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 10 و30 متر، بجانب وجود 76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجد، وحضانة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة.

وشدد رئيس الوزراء أثناء اجتماعه بوزير الإسكان ومحافظ الجيزة، الاثنين الماضي، على أهمية تحديد مشروعات التطوير بالمحافظة، التي سيتم استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة في تعويض المضارين من أعمال التطوير بها.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة في كل مشروعات التطوير التي بدأتها في الفترة الماضية تُعوض المُضارين، سواء بتعويض مادي، أو وحدة بديلة، والآن لدينا وحدات جاهزة في أرض مطار إمبابة، وعلينا البدء على الفور في استكمال أعمال التطوير بالمناطق المحددة.

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