"وحدات سكنية لكل الشرائح" ضمن خطة تطوير القاهرة 2030

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بقطاع الإسكان في العاصمة.

تستهدف محافظة القاهرة توفير حياة كريمة للمواطن وذلك عن طريق توفير وحدات سكنية صحية من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتسعى المحافظة إلى توفير مساكن بديلة لقاطني العشوائيات.

وتعمل المحافظة على تنفيذ مشروعات للإسكان في المناطق العمرانية الجديدة مثل مدينة بدر وغيرها من المدن الأخرى، كما تسعى القاهرة إلى تطوير وتحسين جودة الحياة لقاطني أحياء المحافظة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات بصفة عامة والإسكان بصفة خاصة.

وتسعى المحافظة إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل وقاطني العشوائيات ولذلك ستعمل على دراسة احتياجات المواطنين بها لتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع من (إسكان منخفض التكاليف - إسكان اقتصادي - إسكان متوسط).