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    نقابة الصحفيين تتفق مع "المصرف المتحد" على تسوية المديونيات للصحفيين المتعثرين

    04:08 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    نقابة الصحفيين تتفق مع "المصرف المتحد" على تسوية المديونيات للصحفيين المتعثرين

    نقابة الصحفيين

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، عن اتفاقها مع المصرف المتحد لتسوية المديونيات للزملاء الصحفيين المتعثرين أو الصادر في حقهم أحكام قضائية أو المرفوع ضدهم قضايا، وإلغاء غرامات التأخير ورفع الفوائد المركبة.

    ونوهت النقابة، في بيان، بأنه على الزملاء الذين لديهم مشكلة مع المصرف المتحد سرعة التواصل مع النقابة وتقديم طلب موضح به بياناته وتفاصيل مشكلته، وذلك من خلال شئون المجلس أو بالتواصل مع محمد خراجة، عضو مجلس النقابة.​

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    نقابة الصحفيين المصرف المتحد تسوية المديونيات للصحفيين أحكام قضائية

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