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    بالصور.. أسرة عالم النووي المصري تستقبل جثمانه بمطار القاهرة

    06:43 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    بالصور.. أسرة عالم النووي المصري تستقبل جثمانه بمطار القاهرة

    أسرة العالم المصري

    كتب - طه عبيد:

    توافد على مطار القاهرة الدولي، أسرة عالم النووي الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، لاستقبال جثمان القادم من المغرب، ليواري الثرى بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد أن توفى في مدينة مراكش منذ عدة أيام.

    وقالت مصادر مطلعة، إن الجثمان يصل مطار القاهرة قادما على رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، وسيتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال قرية البضائع بمطار القاهرة.

    يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

    وكان العالم المصري، متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.

    وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

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    مطار القاهرة عالم النووي المصري المغرب

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