لماذا أعلنت "الإسكان" أكبر طرح للأراضي والشقق حالياً؟ الوزير يوضح

كتب - محمد عبدالناصر:

أرجع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والوحدات السكنية في هذا التوقيت، إلى البدء في رد حصيلة شهادات قناة السويس للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم بشأن تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تجهز حالياً لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية والأراضي بمختلف أنواعها في المدن الجديدة تدريجياً.

وبدأت أربعة بنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، بداية من الخميس الماضي، وحتى الأسبوع المقبل.

وقال وزير الإسكان: "بنحاول نوفر فرصة استثمارية جديدة للمواطنين من خلال توفير شقق وأراضي متنوعة".

وفي بيان الجمعة الماضية، قال وزير الإسكان إنه سيتم خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية التي سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزاً، وقطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، إضافة إلى قطع أراضٍ بخدمات مشروع "بيت الوطن".

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