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    الرئيس يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات

    04:09 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    الرئيس يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم، إن الرئيس وجه بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات، وتطبيق المنظومة وفق أعلى المعايير، بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

    الرئيس السيسي ازالة المخلفات ادارة المخلفات الصلبة

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