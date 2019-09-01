  • عاجل:حبس المتهم في تفجير معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    محافظة القاهرة: هدم ٢٦٦ عقارًا بمنطقتي أبو السعود وعين الحياة

    11:53 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    محافظة القاهرة: هدم ٢٦٦ عقارًا بمنطقتي أبو السعود وعين الحياة

    هدم عقار - ارشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    أكد أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار الجهود في إخلاء منطقة أبو السعود بحي مصر القديمة، وهدم العقارات وازالة الإشغالات، مشيرًا الى أنه تم استئناف أعمال الإزالة التي أسفرت عن هدم 61 عقارًا.

    وقال فؤاد ، في تصريحات الأحد، إنه تم تسكين 8 أسر بحي الأسمرات بوحدات سكنية مفروشة كاملة الأثاث، بالاضافة الى فحص مدى استحقاق 7 أسر، وتم استبعاد 28 أسرة غير مستحقة.

    وأضاف أنه فى اطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على المناطق العشوائية والتى تمثل خطورة على قاطنيها، تم الانتهاء من ازالة جميع العقارات بمنطقة عين الحياة بحى الخليفة، حيث بلغ إجمالى ما تم هدمه 205 عقارات، وجاري رفع الأنقاض والتحفظ على الأرض تمهيدًا لتطوير المنطقة التى تعتبر منطقة تاريخية.

    وأشار إلى أنه تم تسكين 69 أسرة مستحقة بوحدات سكنية تابعة للمحافظة بمنطقة السادس من أكتوبر.

    هذا المحتوى من

    هدم عقار أحمد فؤاد القاهرة منطقة أبو السعود منطقة عين الحياة حي مصر القديمة ازالة الإشغالات

    الخبر التالى:

    معهد تكنولوجيا الأغذية يحصل على اعتماد الجودة من "الإيجاك"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان