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    الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت

    11:03 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    الكويت- أ ش أ:

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

    جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي صباح اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت الشقيقة.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما على المستوى البرلماني.

    من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.

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    السيسي الكويت البرلمان المصري مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

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