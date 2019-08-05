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    محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 96.25%

    03:45 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 96.25%

    محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

    الوادى الجديد- محمد الباريسي:

    اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 /2019.

    وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الاثنين، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغوا 666 نجح منهم 641 وذلك بنسبة نجاح 96.25%.

    وأضاف التداوي، إنه جرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلحاق طلاب الدور الثاني الناجحين بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، طبقًا لنسب القبول بكل مدرسة.​

    محمد الزملوط الوادي الجديد الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثاني

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