وزيرة الصحة لـ"إكسترا نيوز": 17 قتيلًا و32 مصابًا في انفجار بمحيط معهد الأورام

"قالوا بتكذب وبتعمل بروباجندا".. ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن 17 قتيلًا و32 مصابًا، سقطوا جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة المنيل بالقرب من معهد الأورام، فضلًا عن تجميع "كيس أشلاء".

جاء ذلك في لقاء للوزيرة مع فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، من معهد ناصر خلال تفقدها حالة المصابين.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد.

وصرح مصدر أمنى بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.​