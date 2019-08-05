جامعة القاهرة: الانفجار وقع خارج معهد الأورام

خاص| ترد على المشككين في مرضها.. ننشر كواليس أولى حلقات ريهام سعيد

"قالوا بتكذب وبتعمل بروباجندا".. ريهام سعيد ترد على المشككين في مرضها

كتب- محمد قاسم:

أكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار الذي دوى منذ قليل، وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية ان الانفجار خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات".