اليوم.. بدء تسليم 336 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

القاهرة (مصراوي):

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تسليم تسليم 336 وحدة سكنية لعدد 14 عمارة للفائزين بها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود(111) بمدينة القاهرة الجديدة،

ومن جانبه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).

وأوضح أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك إلى مقر جهاز المدينة بالتجمع الأول ومعه خطاب البنك وتسليمه بمكتب خدمة المواطنين والمستندات المطلوبة، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.