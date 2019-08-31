الإسكان تعلن تنفيذ 51 ألف شقة لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

ووجه الوزير بضرورة تنفيذ أعمال المرافق في جميع المشروعات السكنية بالتوازي مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وكلف وزير الإسكان، بحصر جميع قطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل اتاحتها للمستثمرين، للمساهمة في خلق فرص عمل من خلال تلك المشروعات الاستثمارية، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة.

وحول المشروعات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، قال الوزير: تم إنهاء وتسليم 25440 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ 51968 وحدة أخرى بالمشروع، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات – ملعب ثلاثى).

وأضاف الوزير: جارٍ تنفيذ 10440 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة المال والأعمال، وطريق النيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتم إرسال بيانات الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لبنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين.