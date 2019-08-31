السيسي يهنئ الشعب المصري برأس السنة الهجرية

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير.