السيسي يهنئ الشعب المصري برأس السنة الهجرية
12:27 م السبت 31 أغسطس 2019
كتب- محمد سامي:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.
وقال الرئيس في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير.
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