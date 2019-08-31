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    السيسي يهنئ الشعب المصري برأس السنة الهجرية

    12:27 م السبت 31 أغسطس 2019
    السيسي يهنئ الشعب المصري برأس السنة الهجرية

    الرئيس السيسي

    كتب- محمد سامي:

    هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

    وقال الرئيس في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير.

    السيسي رأس السنة الهجرية العام الهجري الجديد

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