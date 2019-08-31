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    السيسي يزور الكويت.. وفتح التنسيق لطلاب الدور الثاني- أخبار متوقعة

    05:45 ص السبت 31 أغسطس 2019
    السيسي يزور الكويت.. وفتح التنسيق لطلاب الدور الثاني- أخبار متوقعة

    الرئيس السيسي - تنسيق الجامعات

    القاهرة- أ ش أ:

    يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تستغرق يومين، وهي الثالثة له منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014، ويوقع الرئيس خلال الزيارة اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

    الكويت.. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تستغرق يومين، وهي الثالثة له منذ توليه مهام الحكم في يونيو 2014، ويوقع الرئيس خلال الزيارة اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت.

    القاهرة وعواصم إسلامية.. يحتفل المسلمون في مصر ودول إسلامية وعربية ببدء العام الهجري الجديد (1441 هـ).

    القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) 20 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 3400 حاج، ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة .

    القاهرة.. تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019؛ لتسجيل رغباتهم.

    القاهرة.. يشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441 الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب، نائبا عن رئيس الجمهورية.

    دمشق.. يبدأ الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة التصعيد في أدلب.

    تونس.. تبدأ الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

    بامكو.. توقف قوات حفظ السلام الكندية عملياتها في مالي، وتبدأ في عمليات المغادرة بعد أكثر من عام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

    طنطا.. تفتتح وزارة الآثار متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره.

    الخارجة.. يتم فتح باب التقديم بمسابقة ملكة جمال التمور، في محافظة الوادي الجديد، حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن فاعليات المهرجان الدولي للتمور، الذي يقام في شهر نوفمبر القادم.

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