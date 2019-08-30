تمهيدًا لعرضه.. نقل تابوت الملكة تاوسرت من وادي الملوك لمتحف الأقصر

كتب - محمد عاطف:

تَعرض وزارة الآثار لأول مرة، خلال الأيام القليلة القادمة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر والمغلقة أمام الزيارة، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية النقل تمت مساء أمس بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، تحت إشراف فريق عمل من أثريي منطقة القرنة الذين قاموا بعمل تقرير حالة للتابوت لإثبات حالة حفظه قبل عملية النقل، كما قام فريق آخر من المرممين بأعمال الترميم الأولى قبل التغليف والنقل.

وأضاف الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار القرنة، أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات وأبناء حورس الأربعة بالإضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.

يذكر أن التابوت عثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم و عرض 120 سم و ارتفاع 150 سم و يزن ٦ طن.