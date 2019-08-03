"الآثار": فك جدران مقبرة توتو بسوهاج لنقلها للعاصمة الإدارية

كتب - محمد عاطف:

انتهى مرممو المجلس الأعلى للآثار، من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها الى متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت وزارة الآثار في بيان مساء السبت، إن ذلك يأتي بناءً على قرار اللجنة الدائمة للأثار المصرية التي وافقت على نقلها.

وأضافت أنه تم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على مكان هذه المقبرة ومدخلها عام 2018 أثناء عملية القبض على أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.

وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثري والعلمي عن طريق بعثة آثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور على باقي أجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.