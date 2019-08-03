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    وزير التموين يعلن موعد حذف غير المستحقين للدعم (مرحلة رابعة)

    12:23 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين يعلن موعد حذف غير المستحقين للدعم (مرحلة رابعة)

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

    وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي ٨٦ مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي ٨٩ مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ ٨٩ مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه.​

    وزارة التموين الحكومة الدعم المستحق التجارة الداخلية

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