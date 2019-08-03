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    وزير التموين: "أي كلام عن رفع الدعم ملوش لازمة"

    12:25 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين: "أي كلام عن رفع الدعم ملوش لازمة"

    السلع التموينية- صورة ارشيفية

    كتب- محمد سامي:

    قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الموزانة الجديدة لدعم السلع التموينية 89 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات عن العام السابق، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة" بحسب تعبير الوزير.

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء سواء الرقم القومي أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، مضيفا: "هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي".

    جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير - السبت - في مقر الوزارة منذ قليل.

    السلع التموينية وزارة التموين

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