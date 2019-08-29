"الوزراء" ينفي طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 متر

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بالمدن الجديدة والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات)، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الوزارة 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بتلك المدن، مُوضحةً أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من (75- 90) م2، مُشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الموافقة على طرح مرحلة جديدة من (وحدات سكن مصر) للإسكان المتوسط في 5 مدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديد(، مُضيفةً أن سعر المتر سيكون بنفس سعر آخر طرح في هذه المدن، بخلاف نسب التميز، لافتةً إلى أن الوحدات تصل مساحتها إلى 115 مترًا، كاملة التشطيبات.