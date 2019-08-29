  • عاجل:أول تحرك من وزارة الصحة لحظر "البريجبالين"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الرئيس يوافق على منحة مشروع تطوير ريادة الأعمال بـ4 ملايين يورو

    01:06 م الخميس 29 أغسطس 2019
    الرئيس يوافق على منحة مشروع تطوير ريادة الأعمال بـ4 ملايين يورو

    الرئيس السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 35 بتاريخ 29 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو، والموقع بتاريخ 21 فبراير 2019.

    وإلى نص القرار..

    مشروع تطوير ريادة الأعمال الصندوق الائتماني بنك التنمية الأفريقي

    الخبر التالى:

    "غير القادرين".. برلماني يوضح 6 فئات معفاة من أعباء "التأمين الصحي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان