​السيسي ونظيره الأوغندي يتوافقان على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

يوكوهاما- أ ش أ:

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث ، إنه تم التوافق خلال اللقاء على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.