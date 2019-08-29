مصرللطيران تسير 17 رحلة اليوم لنقل 3300 حاج بعد أدائهم مناسك الحج
القاهرة- أ ش أ:
تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اليوم 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من جدة والمدينة المنورة إلي القاهرة ، لنقل حوالي 3300 حاج حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج .
تشمل هذه الرحلات 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى ، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية ، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.
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