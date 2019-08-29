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    مصرللطيران تسير 17 رحلة اليوم لنقل 3300 حاج بعد أدائهم مناسك الحج

    10:33 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    مصرللطيران تسير 17 رحلة اليوم لنقل 3300 حاج بعد أدائهم مناسك الحج

    مصرللطيران

    القاهرة- ​أ ش أ:

    تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اليوم 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من جدة والمدينة المنورة إلي القاهرة ، لنقل حوالي 3300 حاج حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج .

    تشمل هذه الرحلات 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى ، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية ، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مصرللطيران مناسك الحج نقل الحجاج الحج 2019
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