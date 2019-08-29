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    تبقت 5 أيام.. 6 خطوات لتقديم تظلم المستبعدين من بطاقات التموين

    03:42 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    تبقت 5 أيام.. 6 خطوات لتقديم تظلم المستبعدين من بطاقات التموين

    بطاقات التموين

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    تنتهي وزارة التموين، الأحد المقبل، من تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين لدعم البطاقات، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ليتبقى 5 أيام كفرصة أخيرة لتقديم التظلمات لتجنب الحذف النهائي من بطاقات التموين.

    وأتاحت الوزارة فرصة لتقديم تظلمات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.

    وينشر "مصراوي" خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا:

    في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير، مرفقة بعبارة "البطاقة غبر مستحقة":

    - يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر اضغط هنا

    - اضغط على تظلمات عدالة.

    - إدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية، إضافةً إلى تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

    - كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

    - إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.​

    بطاقات التموين الحذف النهائي من بطاقات التموين وزارة التموين
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