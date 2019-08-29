​الافتتاح أكتوبر المقبل.. 10 معلومات عن أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط

كتب - أسامة عبدالكريم:

أوشكت الهيئة القومية للأنفاق على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمحطة هيلوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق، المقرر افتتاحها أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر حرب السادس من أكتوبر المجيد عام 1973.

ينشر "مصراوي" 10 معلومات عن المحطة الأكبر في الشرق الأوسط:

- مساحتها تبلغ نحو 10 آلاف متر مسطح.

- بدأ العمل بها عام 2015، وهي محطة تبادلية مع الخط الخامس.

- يتفرع منها الخط الثالث إلى اتجاهين أحدهما محطة عدلي منصور "موقف السلام" والتاني في اتجاه مطار القاهرة الدولي.

- تضم 7 سلالم كهربائية من منسوب الشارع حتى منسوب التذاكر داخل المحطة.

- تضم أسانسيرات من الشارع إلى التذاكر وإلى الرصيف.

- وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال لافتتاحها في ذكرى إحتفالات نصر أكتوبر.

- تضم ماكينات صراف آلي لاستخراج تذاكر المترو آليًا إلى جانب شبابيك الحجز.

- مصممة على الطراز الأوروبي.

- بوابات كارت ذكي.

- مول تجاري بالمحطات الكبرى.​

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