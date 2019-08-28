محافظ الجيزة يكرم 3 قيادات سابقة

القاهرة - مصراوي:

كرَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط؛ تقديراً لما قدموه من مجهودات أثناء توليهما منصبي السكرتير العام لمحافظة الجيزة ورئيس مدينة الجيزة.

وقال المحافظ خلال التكريم، إن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة تتمنى دوام التوفيق والنجاح للواء محمد رأفت واللواء جمال عبدالرشيد، واستكمال مسيرة العطاء للوطن.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، حيث كرم المجلس برئاسة المحافظ وحضور كافة القيادات التنفيذية الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة؛ لتوليها منصب رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.