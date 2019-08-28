"مدونة السلوك الحكومي": حظر الأنشطة السياسية والدعاية الحزبية بجهة العمل

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي، بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وشمل الباب الثالث من المدونة، على جزء يحظر ممارسة النشاط السياسي بجهة العمل، حيث نص على الآتي:

1 - لا يجوز تمثيل أو التعبير عن الآراء السياسية داخل جهة العمل، أو خارجها بصفته الرسمية.

2- لا يجوز القيام بأنشطة سياسية يمكن أن تقوض ثقة المواطن في قدرة الموظف على أداء الواجبات الرسمية بطريقة مناسبة.

3- لا يجوز ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل، ولايجوز ذكر أو تأكيد أو عدم تأكيد - بشكل مباشر أو غير مباشر- العضوية في حزب سياسي معين سواء في العالقة مع المواطنين أو زملاء العمل أوالكيانات القانونية.

4- عدم القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو الدعاية أو الترويج لها.