"كلمت الوزيرة ومفيش حاجة".. أول تعليق من "العزبي" على قرار شطبه من "الصيادلة"

كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، على قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة.

وقال "العزبي" في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن "إدارة العلاج الحر ليست الجهة المسؤولة عن التعامل مع الصيادلة أو شطبهم؛لأن هذا الأمر يتعلق بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، وهي المنوط بها التعامل مع هذه الأمور حسبما ينص القانون.. معرفش القرار دا طلع إزاي؟!".

وأوضح أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر: "كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق".

كانت إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أرسلت خطابا إلى نقابة صيادلة القاهرة؛ لإخطارهم بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم بصدر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. وشطب الدكتور حاتم رشدي كذلك.

كانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانيًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وعلق الدكتور أحمد العزبي على هذا الحكم قائلا: "الحكم خاص بالنقابة وليس له علاقة بالوزارة وقمنا بالطعن عليه والأمور لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن".

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