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    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة في أحياء المرج وعين شمس والزيتون

    02:41 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة في أحياء المرج وعين شمس والزيتون

    اللواء خالد عبدالعال

    كتب - محمد نصار:

    أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة جولة ميدانية اليوم الجمعة، بأحياء السلام أول والمرج وعين شمس الزيتون؛ للوقوف على حالة النظافة بها ورفع الاشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة، وذلك في إطار جولاته المفاجئة للأحياء.

    وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو مخلفات وإزالتها أولا بأول بالتنسيق مع شرطة المرافق وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات صباحا ومساء لرفع الباعة الجائلين وتطبيق القانون عليهم بكل حزم وخاصة على المحاور الرئيسية والميادين.

    خالد عبدالعال الزيتون المرج القاهرة

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