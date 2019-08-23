"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق بسبب حلقة "السمنة"

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا السبت؛ لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد والواردة في حلقة برنامجها التي تناولت خلالها قضية السمنة ووجهت انتقادات حادة لأصحاب السمنة المفرطة.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى وذلك الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.

كان المجلس القومي للمرأة، تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة "أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

وأثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة).

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.

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