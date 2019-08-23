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    الأهلي يواجه "اطلع برة" و3 قوافل للأوقاف- أخبار متوقعة

    06:42 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    الأهلي يواجه "اطلع برة" و3 قوافل للأوقاف- أخبار متوقعة

    فريق الأهلي

    القاهرة- أ ش أ:

    تسير شركة (مصر للطيران) 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاج، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:

    القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاج.

    عواصم محافظات.. تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح والمنيا والبحيرة ).

    أبوظبي.. يبدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    نيويورك.. يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جولة خارجية يستهلها بزيارة فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، ويواصل جولته إلى اليابان وجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عودته إلى نيويورك في 3 سبتمبر المقبل.

    الإسكندرية.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره (اطلع برة) بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي "دور الـ 64" من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب المصري ببرج العرب.

    لندن.. يلتقي فريقا استون فيلا وايفرتون، في التاسعة مساء، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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