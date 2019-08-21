الكهرباء تكشف أسباب خصم مبلغ من الشحن للعدادات مسبوقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال المحاسب أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن محاسبة المشترك على أول شريحتين بسعر مخفض؛ لأن الشريحتين الأولى والثانية تخص محدودي الدخل وتبدأ من 0 حتى 50 كيلو وات للشريحة الأولى ومن 51 حتى 100 للشريحة الثانية".

وأضاف عبد الدايم، لمصراوي، أنه إذا تجاوز المشترك 100 كيلو وات ينتقل إلى الشريحة الثالثة وتجرى عملية المقاصة داخل العداد بالفرق بين الشريحتين الأولى والتانية وبين الشريحة الثالثة والمبلغ المستقطع داخل العداد هو 15 جنيها للنظام المنزلي ويسمى فرق الانتقال من شريحة الى شريحة".

وتابع عبد الدايم، أن الفرق بين الـ 1000 كيلو وات المدعومة حتى آخر الشريحة السادسة تبلغ قيمتها 1013 جنيها والـ 1001 غير المدعومة تبلغ قيمتها 1450 جنيها للشريحة السابعة.

وأوضح: "بمعنى إذا تجاوز المشترك فوق 1000 كيلو وات بكيلو مثلا 1001 يعني ذلك أن المشترك تخطى 1000 لذلك تتم محاسبته على 1000* 1.45 = 1450 بدلا من 1013، وبالتالي يتم سحب الدعم والذي يبلغ 437 جنيها بحيث يتم خصمه من داخل العداد او عند شحن المشترك من خلال الفرع أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر، وفقا لآخر شريحة لدى المشترك وهي على النحو التالي:

الشريحة الأولى 1 جنيه

الشريحة الثانية 2 جنيه

الشريحة الثالثة 6 جنيهات

الشريحة الرابعة 11 جنيها

الشريحة الخامسة 15 جنيها

الشريحة السادسة 25 جنيها

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 40 جنيهًا

ونوه إلى أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط.​