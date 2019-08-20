بتهمة رشوة.. مكرم: الرقابة الإدارية قبضت على أمين الأعلى للإعلام

كتب- محمد عمارة:

قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، بتهم رشوة.

وأضاف مكرم لمصراوي، منذ قليل، الثلاثاء: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة، وعارف بالموضوع من شهرين، وكلموني الناس في الرقابة، قالولي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا".​