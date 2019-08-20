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    بتهمة رشوة.. مكرم: الرقابة الإدارية قبضت على أمين الأعلى للإعلام

    12:24 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    بتهمة رشوة.. مكرم: الرقابة الإدارية قبضت على أمين الأعلى للإعلام

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب- محمد عمارة:

    قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، بتهم رشوة.

    وأضاف مكرم لمصراوي، منذ قليل، الثلاثاء: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة، وعارف بالموضوع من شهرين، وكلموني الناس في الرقابة، قالولي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا".​

    مكرم محمد أحمد تهمة رشوة الرقابة الإدارية الأمين العام للإعلى للإعلام أحمد سليم

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