أول تحرك حكومي لإنشاء شبكة اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة أدتران الأمريكية العالمية، بحضور "روبرت كونجر" رئيس قسم التكنولوجيا و"جيري كيلي" رئيس قسم العمليات العالمية بشركة أدتران و الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق.

وحسب بيان، اليوم، يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الشبكات والإتصالات للمشروعات الرقمية العملاقة، من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الإقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأوضح "التراس"، الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة لإنشاء البنية التحتية لشبكة اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى توفير الاتصالات الصوتية والرقمية والمرئية والإنترت عبر مجموعة متنوعة من الشبكات التحتية، بما يحقق مستوى متميزًا من خدمات الاتصالات ونقل المعلومات للمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن شبكة الاتصالات المقرر تأسيسها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والاتصالات، لافتا لأهمية دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.

وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية للهيئة وتعميق التصنيع المحلي لمنتجات "أدتران" بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن توسيع مجالات التعاون مستقبلا لجميع المشروعات الرقمية والاتصالات.

وأوضح أن الهيئة تستهدف بتعاونها مع "أدتران" العالمية تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي من بُنى تحتية متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.