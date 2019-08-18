وزير النقل يبحث مع سفير المكسيك التعاون في مجال النقل الحضري

كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبل وزير النقل، السفير المكسيكي بالقاهرة خوسيه أوكتابيو لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وبحسب بيان، أكد سفير المكسيك على الاهتمام الكبير بالتعاون مع مصر في عدد من المجالات ومنها مجال النقل وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر والذي كان من أبرز نتائجه تقدم ترتيب مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مجالات السكك الحديدية والطرق والموانئ البحرية، والتقدم الكبير في قطاع النقل بالمكسيك وخاصة في مجال النقل الحضري، حيث تعتبر المكسيك من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي، حيث يتم التوسع في إنشاء خطوط شبكة مترو الأنفاق، وبدء العمل في القطار المكهرب والتعاقد على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية مونوريل السادس من أكتوبر، والاهتمام بتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.​