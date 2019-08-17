رئيس الإذاعة يقرر إعادة "إلى ربات البيوت" لموعده الأصلي اول سبتمبر

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بماسبيرو، أن محمد نوار رئيس الإذاعة أصدر قرارا بإعادة بث برنامج "إلى ربات البيوت" في التاسعة والربع صباحا اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن ذلك الإجراء يأتي لإعادة البرنامج إلى موعده الأصلي بعد فترة طويلة من بث الحلقات على إذاعة البرنامج العام في الحادية عشرة والنصف صباحا بسبب إخلاء وقت صباحا لتسويق ساعات إعلانية عبر موجات الشبكة.

ويعكف حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام على متابعة الحلقات التي ستعود في صباح أول سبتمبر إلى موعدها الأصلي الذي كانت عليه منذ سنوات طويلة حيث يعد من علامات الإذاعة.