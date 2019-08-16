تغيّر جديد في الطقس.. انخفاض حرارة وأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة أيام "السبت، الأحد، الاثنين".

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود يوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما توقعت الهيئة، ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، موضحة أن الرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 32 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 24

الوجه البحري والقاهرة 37 25

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 39 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29

طقس الأحد

توقعت الهيئة استمرار الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 32 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 24

الوجه البحري والقاهرة 36 25

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29

طقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس الاثنين، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وتنشط رياح معتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية 30 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 24

الوجه البحري والقاهرة 35 25

جنوب سيناء والغردقة 37 28

شمال الصعيد 36 28

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

