"توزيع اللحمة غدا".. الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي يغطي مليون أسرة

كتب– محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام يغطي مليون أسرة، وتم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لرفع عدد رؤوس الأضاحي إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التوزيع سيبدأ غدًا الجمعة بمحافظة القاهرة، ويتم يوميا بواقع عشر أطنان.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدًا لانطلاق عملية التوزيع بداية من غدٍ الجمعة.