الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 50344 حاجا مصريا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج البالغ عددها 37 والمتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق استأنفت عملها منذ مساء أمس، وذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 50344 حالة مرضية، وتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 45109 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة بالمدينة المنورة.

وأشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج - في بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء- إلى دخول 160 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 117 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

ولفت إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.

وأشار إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

وقال قنديل إن جميع العيادات تشهد إقبالاً كبيراً تزامناً مع انتهاء مناسك الحج، لافتاً إلى أن أغلب الحالات التي ترددت على العيادات كانت تعاني من إجهاد عام، وآلام في العضلات، ونزلات برد، والتهاب في الحلق، ونزلات شعبية، مؤكداً أن جميع الحالات يتم مناظرتها وصرف العلاج اللازم لها.

وأكد أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيداً بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، ومؤكداً توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات.

وحرص قنديل على الاستماع إلى آراء المترددين على العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادوا بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم البعثة الطبية.