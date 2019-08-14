وزير الأوقاف يطالب بإبراز الوجه الحضاري للإسلام

كتب- محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف بإبراز الوجه الحضاري للإسلام، واسترداد الخطاب الديني من مختطفيه من غير المتخصصين والمتاجرين بالدين وبالعمل على إحلال ثقافة السلام والحوار محل الكراهية والاقتتال والانتقال بها من النخبة إلى كل فئات المجتمع.

وأضاف جمعة ـ في كلمته أمام المؤتمر العالمي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة حول المعاني الحضارية للإسلام ـ " إن مفهوم العلم النافع يتسع ويشمل كل علم ينفع الناس في أمر دينهم ودنياهم، وليس مقصورا على العلوم الشرعية أو العربية وحدها وهو ما أكده القرآن والسنة.

وأشار الوزير إلى أن العبرة بصدق العمل وإتقانه..مؤكدا ضرورة العمل على توضيح هذه المفاهيم إلى الناس جميعا ..مبينا ما تقوم به وزارة الأوقاف من برامج تدريب للأئمة باللغات المختلفة وترجمة خطب الجمعة أسبوعيا لـ 18 لغة مختلفة، مع حركة الترجمة والنشر الإلكتروني لترسيخ الثقافة الواسعة للدين الإسلامي ونقلها إلى كل فئات المجتمع.

من جانبه، أشاد المفكر السعودي الدكتور عبدالله الشيعاني بكلمة وزير الأوقاف ووصفها بالشاملة والنافعة، واهتمامها بتوضيح المعاني الخبرية للإسلام والتأكيد على أن العلم النافع هو ما يفيد البشرية في جميع المجالات ومنها الدينية..مطالبا باهتمام العلماء بما ورد في الكلمة لشرح القيم الحضرية والإنسانية للدين الإسلامي.​